Samsun'da Lösemili Çocuklar İçin Dayanışma Kahvaltısı

Dernek üyeleri, gönüllüler ve vatandaşlardan yoğun ilgi

Samsun Lösemili Çocuklar ve Kan Hastalıkları Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı etkinliğinde, lösemi hastası çocuklara destek olmak amacıyla bir araya gelindi. Etkinlik, dernek üyeleri, gönüllüler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Davut Albayrak, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında yaptığı konuşmada löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu hatırlattı ve uzun süren tedavi süreçlerinde hastalara sürekli desteğin önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Albayrak, "Dernek olarak Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle üyelerimizle bir toplantı düzenledik. Lösemi iyileşebilen bir hastalıktır. Ancak hastalarımızın uzun süreli tedavi süreçlerinde desteğe her zaman ihtiyaçları var. Samsunluların bu yardımlarını sürdürmelerini istiyoruz" dedi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen çekilişten elde edilen gelirler derneğe bağışlandı, böylece hem farkındalık yaratıldı hem de doğrudan destek sağlandı.

Dernek üyesi Sema Danışmaz ise organizasyonun çocuklara moral verdiğini belirterek, "Bu tür organizasyonlarla hem farkındalık oluşturuyoruz hem de çocuklarımıza moral oluyoruz. Destek veren herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

