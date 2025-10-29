Samsun'da LÖSEV'den "Atam İzindeyiz" Uçurtma Şenliği

Samsun'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllüleri, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla "Atam İzindeyiz" temalı uçurtma şenliği düzenledi.

Etkinlik Ayrıntıları

Atakum Çobanlı İskelesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, LÖSEV gönüllüleri ile tedavisi devam eden ve tedavisi tamamlanmış hastalar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu birlikte yaşadı. Etkinlikte "Atam İzindeyiz" ifadesinin harflerinden oluşan uçurtmalar gökyüzünü süsledi.

Yetkililerin ve Gönüllülerin Mesajları

Ferhan Taşkınsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada Cumhuriyet'in en büyük mirasının çocuklar olduğunu vurgulayarak, etkinliği hem Cumhuriyet hem de lösemili çocukların mücadelesine dikkat çekmek amacıyla düzenlediklerini söyledi. Taşkınsu, "Hep birlikte Ata'mızın izinde yürüdüğümüzü göstermek için bir aradayız. Birlikte uçurtma uçurduk gençlerimizle. Ata'mızın daima kalbimizde yaşadığını bir kez daha vurgulamak için bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Taşkınsu, ayrıca LÖSEV'in lösemili çocuklara destek olmak amacıyla kurulduğunu hatırlatarak, "28 yıl önce kurulan LÖSEV'de kanser türü fark etmeksizin yetişkin ve çocuk tüm hastalarımıza desteklerimizi iletiyoruz. Amacımız ihtiyaç sahibi herkesin yapmış olduğumuz yardımları bilmesi." dedi.

Başar Kuşkaya ise kanser hastalığını 3 yıl önce yendiğini belirterek, "Zorlu bir tedavi süreci geçirdim. Bu süreci yaşayan kardeşlerime umut olmak, farkındalık yaratmak için buradayım." diye konuştu.

Taha Cem İnan, LÖSEV ile 16 yıldır beraber olduğunu ve kendisinin de kanser hastalığı geçirdiğini anlatarak şunları kaydetti: "102 yıl önce Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'i kollamak, korumak ve devam ettirmek için LÖSEV olarak birleştik. Güzel bir yürüyüş yaptık, uçurtmamızı uçurduk. İyileşmiş gençlerimizle, ailelerimizle, personelimizle beraberiz. Benim hastalığım 3,5 yıl sürdü. Hastalığım sürecinde LÖSEV bana maddi ve manevi destek oldu. Ben de o günlerin anısına kardeşlerimize umut olmak için buradayım."

Samsun'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllülerince Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla, "Atam İzindeyiz" temalı uçurtma şenliği gerçekleştirildi.