Samsun'da 'Maarifin İzinde' Fotoğraf Sergisi 24 Kasım'da Yoğun İlgi Gördü

Samsun'da "Maarifin İzinde Geçmişten Türkiye Yüzyılına Öğretmelerimiz" Fotoğraf Sergisi Yoğun İlgi Gördü

Samsun’da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında açılan "Maarifin İzinde Geçmişten Türkiye Yüzyılına Öğretmelerimiz" adlı fotoğraf sergisi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Sergi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'de düzenlendi.

Sergiyi Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar de ziyaret etti.

Serginin Sanat Yönetmeni Hasan Aktürk, "24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri dahilinde düzenlediğimiz sergimiz, Samsun halının ilk kez gördüğü eğitimin yüzyılı fotoğraflarıyla ses getirdi" dedi.

Samsun’un ünlü eğitim kurumu 19 Mayıs Lisesi başta olmak üzere il genelindeki tarihi öğretmen ve eğitim fotoğraflarıyla sergiyi gezenleri geçmişte bir yolculuğa çıkardıklarını söyleyen Hasan Aktürk, "Büyük ilgiyle karşılanan sergimizin şimdi de halka açık bir alanda Samsunlularla buluşmasını sağlayacağız" diye konuştu.

