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Samsun'da Market Hırsızlığı: 3 Zanlı Tutuklandı

Samsun'da iki marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:05
Samsun'da Market Hırsızlığı: 3 Zanlı Tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, iki marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Olay, Liman Mahallesi Gençlik Caddesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, yaklaşık 2 bin 500 lira değerinde gıda malzemesi çalındığı bilgisinin ardından geniş bir operasyon başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, hırsızlık için Kırıkkale'den geldikleri belirlenen zanlılar, Ahulu mevkisinde baraj göleti kenarına çadır kurmuş olarak tespit edildi. Sevda P. (23), S.P. (16), S.K. (15) ve S.P. (12) isimli şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Çadırda yapılan aramada ele geçirilen gıda malzemelerine el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Sevda P., S.P. ve S.K. tutuklanırken, 12 yaşındaki S.P. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca, S.K.'nın daha önce hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından toplamda 4 farklı dosya kapsamında arandığı belirlendi.

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