Samsun'da Market Hırsızlığı İşletme Sahibi Tarafından Planlandı

Samsun'da bir marketten hırsızlık olayı, işletme sahibinin planladığı anlaşılınca olayın iç yüzü ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:21
Samsun'da Market Hırsızlığı İşletme Sahibi Tarafından Planlandı

Samsun'da Şok Gelişme: Market Hırsızlığı Kurgulandı

Samsun'da polis ekipleri, bir marketten gerçekleşen hırsızlık olayının iş yeri sahibinin kurgusu olduğunu ortaya çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, İlkadım ilçesi Lise Caddesi'ndeki bir marketten 500 paket sigara, 90 bin lira, kamera kaydı ve pos cihazının çalındığı ihbarı sonrası kapsamlı bir inceleme başlattı.

Olayın Perdesi Aralandı

Olay yeri incelemesi esnasında, iş yeri sahibi İ.B.T. (37)'nin ifadesi ile güvenlik kamera görüntüleri arasında çelişkiler olduğu fark edildi. Marketin arka duvarının kırılarak içeri girildiği ve çelik kasanın bilinçli olarak açık bırakıldığı belirlendi. Ayrıca, iş yerinin dağınık bırakılarak hırsızlık izlenimi verildiği tespit edildi.

Kamera kayıtları sayesinde, gece saatlerinde maskeli bir kişinin markete girdiği anlaşıldı. Yapılan detaylı incelemede, bu kişinin de market sahibi İ.B.T. olduğu belirlendi. Olaydan sonra ön kapıdan çıkan İ.B.T.'nin bir araca binerek bölgeden uzaklaştığı görüntülerle tespit edildi.

İtiraf ve Gözaltı Süreci

Polisle yapılan ifadede, İ.B.T. yüksek borçları olduğunu ve bu suçu, sigorta şirketinden tazminat almak amacıyla kurguladığını itiraf etti. Ayrıca sigorta şirketine sahte eksper raporu düzenlettiği de anlaşılınca, hakkında Nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçları sebebiyle adli işlem başlatıldı.

Samsun'da polis ekipleri, marketten hırsızlığı iş yeri sahibinin planladığını ortaya çıkardı....

Samsun'da polis ekipleri, marketten hırsızlığı iş yeri sahibinin planladığını ortaya çıkardı. Marketin arkasındaki duvarın kırılarak içeri girilip çelik kasanın bilerek açık bırakıldığını, iş yerinin dağıtılarak hırsızlık izlenimi verildiğini tespit eden ekipler, gece saatlerinde yüzünü gizleyerek içeri giren kişinin iş yeri sahibi İ.B.T. olduğunu belirledi.

Samsun'da polis ekipleri, marketten hırsızlığı iş yeri sahibinin planladığını ortaya çıkardı....

Samsun'da polis ekipleri, marketten hırsızlığı iş yeri sahibinin planladığını ortaya çıkardı. Marketin arkasındaki duvarın kırılarak içeri girilip çelik kasanın bilerek açık bırakıldığını, iş yerinin dağıtılarak hırsızlık izlenimi verildiğini tespit eden ekipler, gece saatlerinde yüzünü gizleyerek içeri giren kişinin iş yeri sahibi İ.B.T. olduğunu belirledi.

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