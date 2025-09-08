Samsun'da Marketlerde Fiyat ve Etiket Denetimi

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim yılı öncesi marketlerde fiyat, etiket ve kasa-raf uyumsuzluklarına yönelik kapsamlı denetim yaptı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 13:59
Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Denetim Kapsamı

Samsun'un Atakum ilçesinde yapılan denetimlerde ekipler, kırtasiye malzemeleri, okul ürünleri, temel gıda, manav, bakliyat, şarküteri, temizlik ve ihtiyaç malzemelerinin raf ile kasa fiyatı arasındaki fiyat uyuşmazlıklarını kontrol etti.

Meyve ve sebzelerin menşei ve geliş fiyat bilgisini de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden barkot okutarak denetleyen ekipler, fahiş fiyat artışı tespit edilen ürünler hakkında tutanak tutarak iş yerinden savunma talep etti.

Ticaret İl Müdürü Turpçu'nun Açıklamaları

Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, gazetecilere yaptığı açıklamada kentteki yerel bir zincir markette denetlemeleri gerçekleştirdiklerini belirtti. Turpçu, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla denetimleri sıklaştırdıklarını vurguladı.

Denetimlerde özellikle 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında haksız fiyat artışı olup olmadığını, ayrıca 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiket Yönetmeliği gereğince ürünlerin üzerinde mevzuata uygun fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığını kontrol ettiklerini söyledi. Turpçu, kasa fiyatları ile raf fiyatları arasındaki uyuma da özel önem verdiklerini aktardı.

Rafta indirimli görünen ürünlerin kasadaki fiyatlarla uyuşmadığı durumlarla karşılaştıklarını ifade eden Turpçu, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürütülen denetim faaliyetlerine ilişkin şu verileri paylaştı: bugüne kadar 2 bin 100 market, 575 kafe restoran ve diğer işletmeler kapsamında 1.100 işletme olmak üzere toplamda yaklaşık 3 bin 700 işletmenin denetlendiğini, ayrıca 6585 Sayılı Kanun kapsamında 550 işletmeden savunma talep ettiklerini belirtti.

Turpçu, özellikle sebze ve meyve reyonlarında ürün künyelerinin bulunup bulunmadığını ve künyeler üzerinden haksız fiyat artışı olup olmadığını titizlikle denetlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Denetimler kent genelinde sürdürülecek ve tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin yasal işlemler uygulanmaya devam edecektir.

