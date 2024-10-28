Samsun'da 'Milli Egemenlik Zirvesi: Cumhuriyet' Konferansı Gerçekleşti

Samsun'da 'Milli Egemenlik Zirvesi: Cumhuriyet' Konferansı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Samsun'da önemli bir konferans gerçekleştirildi. 'Milli Egemenlik Zirvesi: Cumhuriyet' başlıklı etkinlik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan'ın konuşmasıyla gerçekleşti.

Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan’ın Vurguları

Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Samsun Müzesi'nde düzenlenen konferansta, Cumhuriyet'in tarihsel süreçteki önemine dikkat çekti. Konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına olan minnetini dile getirdi. Türk tarihinin köklü geçmişini vurgulayarak, Osmanlı Devleti'nin uzun tarihindeki adalet ve insanlığa hizmet misyonuna değindi.

Cumhuriyet'in, modernleşmenin bir ifadesi olduğuna dikkat çeken Çağlayan, Türk milliyetçiliğinin gelişiminde Milli Mücadele'nin etkisini açıkladı. Sevr Projesi'nin Türk milletine yönelik tehditlerini ve Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinin gerekliliğini vurguladı.

Cumhuriyetin 101. Yılında Türkiye'nin Durumu

Prof. Dr. Çağlayan, Cumhuriyet'in 101. yılına işaret ederek Türkiye'nin güçlü bir konumda olduğunu belirtti. Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerdeki ilerlemesi ile birlikte, ordusunun NATO'daki yeri konusunda da bilgi verdi. Ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı'nın katkısıyla Cumhuriyet'in uluslararası alanda gücünü artırdığını vurguladı.

Toplumun, Cumhuriyet'in değerlerini koruma ve Atatürk'ün mirasını anlama sorumluluğuna dikkat çeken Çağlayan, Cumhuriyet'in getirdiği kazanımları ve toplumsal dayanışmayı vurguladı. Konferansa Samsun Valisi Orhan Tavlı, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın gibi birçok önemli isim katıldı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümünü dolayısıyla Samsun'da "Milli Egemenlik Zirvesi: Cumhuriyet" konulu konferans düzenlendi. Samsun Müzesi'nde Samsun Valiliği ve OMÜ işbirliğiyle düzenlenen konferansa Samsun Valisi Orhan Tavlı, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, protokol üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümünü dolayısıyla Samsun'da "Milli Egemenlik Zirvesi: Cumhuriyet" konulu konferans düzenlendi. Samsun Müzesi'nde Samsun Valiliği ve OMÜ işbirliğiyle düzenlenen konferansa Samsun Valisi Orhan Tavlı, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, protokol üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.