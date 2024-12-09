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Samsun'da Miras Kavgası: 2 Akraba Silahla Yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde miras kavgasında 2 kişi silahla yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı ve evinde büyük miktarda silah bulundu.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 19:46
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 19:46
Samsun'da Miras Kavgası: 2 Akraba Silahla Yaralandı

Samsun'da Miras Kavgası Çıktı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde, miras anlaşmazlığı nedeniyle ortaya çıkan kargaşada, bir kişi Almanya'dan gelen 2 akrabasını silahla yaraladı.

Olay, Cedit Mahallesi Çimenli Caddesi'nde bulunan bir ikametin bahçesinde meydana geldi. Almanya'da yaşayan Fatih Ç. (39) ve kardeşi Sultan Ahmet Ç. (37), akrabalarını ziyarete geldi. Burada, miras meselesi nedeniyle Fatih Ç., Sultan Ahmet Ç. ile halalarının eşi Mutlu İ. arasında tartışma başladı.

Tartışma Kavgaya Dönüştü

Tartışmanın büyümesi üzerine, Mutlu İ., yanında bulunan tabancayı kullanarak iki kardeşi yaraladı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Olayın ardından, Mutlu İ. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlının ikametinde gerçekleştirdikleri aramada, el bombası, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 7 tüfek, 965 fişek, 380 kartuş, 10 bıçak ve muşta ele geçirildi.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde bir kişi miras dolayısıyla çıkan kavgada 2 akrabasını silahla...

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde bir kişi miras dolayısıyla çıkan kavgada 2 akrabasını silahla yaraladı. Şüpheli Mutlu İ. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde bir kişi miras dolayısıyla çıkan kavgada 2 akrabasını silahla...

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde bir kişi miras dolayısıyla çıkan kavgada 2 akrabasını silahla yaraladı. Şüpheli Mutlu İ. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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