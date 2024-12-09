Samsun'da Miras Kavgası: İki Kardeş Silahla Yaralandı

Samsun'da Miras Kavgası Kanlı Bitti

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde yaşanan olayda, miras anlaşmazlığı sebebiyle bir kişi, iki akrabasını silahla yaraladı. Alınan bilgilere göre, Almanya'da yaşayan Fatih Ç. (39) ve kardeşi Sultan Ahmet Ç. (37), ziyaret amaçlı olarak Cedit Mahallesindeki akrabalarının evine gitti.

Kavganın Çıkış Nedenleri

Beş katlı bir ikametin bahçesinde oturan Fatih Ç. ile Sultan Ahmet Ç., halasının eşi Mutlu İ. ile miras yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucunda Mutlu İ., yanında bulunan tabancayı çıkararak ateş etti.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Silahlı saldırı sonucu yaralanan iki kardeş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Şüpheli Gözaltında

Olayın ardından Mutlu İ., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde bir kişi miras dolayısıyla çıkan kavgada 2 akrabasını silahla yaraladı. Şüpheli Mutlu İ. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde bir kişi miras dolayısıyla çıkan kavgada 2 akrabasını silahla yaraladı. Şüpheli Mutlu İ. polis ekiplerince gözaltına alındı.