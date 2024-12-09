DOLAR
34,81 -0,08%
EURO
36,83 -0,07%
ALTIN
2.972,43 -0,9%
BITCOIN
3.444.249,81 0,86%

Samsun'da Miras Kavgası: İki Kardeş Silahla Yaralandı

Samsun'da miras nedeniyle çıkan kavgada iki kardeş, Almanya'dan gelen akrabası tarafından silahla yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 15:22
Samsun'da Miras Kavgası: İki Kardeş Silahla Yaralandı

Samsun'da Miras Kavgası Kanlı Bitti

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde yaşanan olayda, miras anlaşmazlığı sebebiyle bir kişi, iki akrabasını silahla yaraladı. Alınan bilgilere göre, Almanya'da yaşayan Fatih Ç. (39) ve kardeşi Sultan Ahmet Ç. (37), ziyaret amaçlı olarak Cedit Mahallesindeki akrabalarının evine gitti.

Kavganın Çıkış Nedenleri

Beş katlı bir ikametin bahçesinde oturan Fatih Ç. ile Sultan Ahmet Ç., halasının eşi Mutlu İ. ile miras yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucunda Mutlu İ., yanında bulunan tabancayı çıkararak ateş etti.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Silahlı saldırı sonucu yaralanan iki kardeş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Şüpheli Gözaltında

Olayın ardından Mutlu İ., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde bir kişi miras dolayısıyla çıkan kavgada 2 akrabasını silahla...

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde bir kişi miras dolayısıyla çıkan kavgada 2 akrabasını silahla yaraladı. Şüpheli Mutlu İ. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde bir kişi miras dolayısıyla çıkan kavgada 2 akrabasını silahla...

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde bir kişi miras dolayısıyla çıkan kavgada 2 akrabasını silahla yaraladı. Şüpheli Mutlu İ. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Akarca Kamu Başdenetçiliği Görevine Resmen Atandı
2
Stratcom Summit 24: İstanbul'da Yapay Zeka ile İletişim Devrimi
3
Almanya'da Katolik Rahibe Cinsel Taciz Suçlaması: Mahkeme Kararı Onandı
4
TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri Başladı
5
İŞKUR, 2024'te 1,3 Milyondan Fazla Vatandaşı İşe Yerleştirdi
6
Türkiye-Azerbaycan Ortak Kültür Komisyonu 4. Toplantısı Bakü'de Yapıldı
7
Şırnak'ta Yaban Hayvanı Ticareti: İki Kınalı Keklik Bulundu

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!