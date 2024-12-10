Samsun'da Miras Kavgasında 2 Akrabasını Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Samsun'da Miras Kavgası: 2 Yaralı, 1 Tutuklama

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde, miras anlaşmazlığından kaynaklanan bir kavga sonucu iki akrabasını silahla yaralayan Mutlu İ., yapılan incelemelerin ardından tutuklandı. Olay, Cedit Mahallesi Çimenli Caddesi'nde meydana geldi.

Almanya'da yaşayan Fatih Ç. (39) ve kardeşi Sultan Ahmet Ç. (37), akrabalarını ziyarete geldikleri esnada miras meselesi yüzünden Mutlu İ. ile tartışmaya girdiler. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Mutlu İ., yanında taşıdığı tabancayı çekerek iki kardeşi yaraladı.

Olayın ardından İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, zanlının evinde yaptıkları aramada oldukça tehlikeli silahlar ele geçirdi. Ele geçirilenler arasında 1 el bombası, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 7 tüfek, 965 fişek, 380 kartuş, 10 bıçak ve 1 muşta yer aldı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde miras dolayısıyla çıkan kavgada 2 akrabasını silahla yaralayan ve evinde yapılan aramada el bombası bulunan şüpheli, adliyeye götürüldü.