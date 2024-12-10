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Samsun'da Miras Kavgasında 2 Kişiyi Yaralayan Zanlı Adliyede

Samsun'da miras yüzünden çıkan kavgada 2 akrabasını silahla yaralayan zanlı, evinde el bombası ile yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 10:11
Samsun'da Miras Kavgasında 2 Kişiyi Yaralayan Zanlı Adliyede

Samsun'daki Miras Kavgasında Gelişmeler

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde, miras nedeniyle meydana gelen kavga sonrasında 2 akrabasını silahla yaralayan zanlı, evinde yapılan aramada el bombası ile yakalandı. Olayın ardından, zanlı adliyeye sevk edildi.

Olayın Seyri

Cedit Mahallesi Çimenli Caddesi'nde yaşanan olayda, Almanya'da yaşayan Fatih Ç. (39) ile kardeşi Sultan Ahmet Ç. (37), ziyaret için akrabalarına gitmişti. 5 katlı bir apartmanın bahçesinde, Fatih Ç. ve Sultan Ahmet Ç. ile halalarının eşi Mutlu İ. arasında miras tartışması başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Mutlu İ., yanındaki tabancayla ateş açarak iki kardeşi yaraladı. Olay sonrası İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlının ikametinde arama yaptı.

Evde Bulunan Silahlar ve Patlayıcılar

Yapılan aramada el bombası, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 7 tüfek, 965 fişek, 380 kartuş, 10 bıçak ve muşta ele geçirildi. Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde miras dolayısıyla çıkan kavgada 2 akrabasını silahla yaralayan...

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde miras dolayısıyla çıkan kavgada 2 akrabasını silahla yaralayan ve evinde yapılan aramada el bombası bulunan şüpheli, adliyeye götürüldü.

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