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Samsun'da Mobilya İmalathanesinde Üçüncü Yangın Alarmı

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki mobilya imalathanesinde son dört ayda üçüncü kez yangın çıktı. Yangın sonrası inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 09:58
Samsun'da Mobilya İmalathanesinde Üçüncü Yangın Alarmı

Samsun'un Tekkeköy ilçesi, son dört ayda yaşanan üçüncü yangın olayıyla sarsıldı. İlkadım Sanayi Sitesi'nde bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, mağazanın 3. katına kadar sıçradı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Ancak yangın sonucunda imalathanede ciddi hasar meydana geldi.

Önceki yangınlar, Ağustos ve Eylül aylarında da yaşanmış ve bu tarihlerde de benzer hasarlar oluşmuştu. Yangının nedenine dair soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde son dört ayda üçüncü kez çıkan yangın...

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde son dört ayda üçüncü kez çıkan yangın söndürüldü.

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde son dört ayda üçüncü kez çıkan yangın...

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde son dört ayda üçüncü kez çıkan yangın söndürüldü.

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