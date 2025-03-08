Samsun'da Mobilya İmalathanesinde Yangın: Söndürüldü

Samsun'un Canik ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 00:11
Samsun'da Mobilya İmalathanesinde Yangın: Söndürüldü

Samsun'da Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

Samsun'un Canik ilçesinde, Gülsan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü. Yangının kaynağı henüz belirlenemedi.

Olayın Detayları

Yangın, 4 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine, polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

İtfaiye ekipleri, yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına almayı başardı. Ancak, yangın nedeniyle iş yerinin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Samsun'un Canik ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Samsun'un Canik ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Samsun'un Canik ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Samsun'un Canik ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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