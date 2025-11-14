Samsun'da Motokurye ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı

Samsun Atakum Balaç Mahallesi'nde motokurye ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu motokurye takla atıp yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:04
Samsun'da Motokurye ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı

Samsun'da Motokurye ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı

Atakum Balaç Mahallesi'nde trafik kazası

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolündeki otomobil ile karşı yönden gelen motokurye kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle takla atan motokurye yola savrularak yaralandı. Olay, Balaç Mahallesi'nde gerçekleşti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motokurye, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİ BALAÇ MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOKURYE İLE OTOMOBİL...

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİ BALAÇ MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOKURYE İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI. ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE TAKLA ATAN MOTOKURYE YARALANDI.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİ BALAÇ MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOKURYE İLE OTOMOBİL...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapay Zekâ Çağında Gerçeği Kanıtlamak: Dijital Şüphecilik Öne Çıkıyor
2
Nilüfer'de 'Nasıl Yapmışlar?'ta Erving Goffman'ın Etkileşim Düzeni Tartışıldı
3
Hisarcık'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
4
Erzincan Merkezli 35 İlde Silah Ticareti Operasyonu: 9 Tutuklama
5
Bandırma'da hayvan ithalatı yargıya taşındı: Spiridon-II'deki 138 hayvanın 'uygunsuz' kararı dava konusu
6
Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması 15 Kasım'da Başlıyor
7
Vali Aslan: Türk Milletinin En Büyük Gücü Aile

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı