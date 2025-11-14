Samsun'da Motokurye ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı
Atakum Balaç Mahallesi'nde trafik kazası
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolündeki otomobil ile karşı yönden gelen motokurye kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle takla atan motokurye yola savrularak yaralandı. Olay, Balaç Mahallesi'nde gerçekleşti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motokurye, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
