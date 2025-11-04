Samsun'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

İlkadım'da seyir halindeki motosiklet sürücüsü Semih H. dengesini kaybederek yola düştü; ilk müdahale olay yerinde yapıldı, yaralı Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 16:44
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde saat 15.00 sıralarında Atatürk Bulvarı Cumhuriyet Meydanı Dış Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 ALC 597 plakalı motosikletiyle ilerleyen Semih H. (22), henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek motosikletiyle birlikte yere düştü.

Yolda metrelerce sürüklenen sürücü yaralandı. O sırada yoldan geçen bir ambulans, Çarşamba ilçesinden Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine hasta taşıdığı gerekçesiyle yaralıyı almadı. Ambulanstaki sağlık görevlileri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ikinci bir ambulans gelene kadar bekledi.

Müdahale ve Nakil

Daha sonra olay yerine gelen başka bir ambulansla yaralı, Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

