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Samsun'da Motosiklet Kazası: Komiser Ağır Yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde ciple çarpışan motosikletin sürücüsü komiser Burak Uysal ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 16:23
Samsun'da Motosiklet Kazası: Komiser Ağır Yaralandı

Samsun'da Motosiklet Kazası

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, ciple çarpan motosikletin sürücüsü olan komiser Burak Uysal ağır yaralandı.

Kazanın Detayları

Kaza, Anadolu Bulvarı ile Şehit Can Şencan Caddesi kesişiminde gerçekleşti. Musa Coşkun'un kullandığı 55 ACK 977 plakalı cip, komiser Uysal'ın yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Yaralı Komiserin Durumu

Çarpışmanın ardından motosikletin sürücüsü Burak Uysal, ağır yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından olay yerinden alınarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Uysal'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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