Samsun'da motosiklet kazası: Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Samsun'da 3 Ekim'de Atatürk Bulvarı yan yolda meydana gelen motosiklet kazasında, yaya Fahrettin Demir ile yolcu Taha Bozkurt Seldüz hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 22:24
İlkadım, Liman Mahallesi — 3 Ekim

Kaza, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yoldaki bir otel yanında 3 Ekim tarihinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kemal Can A. (19) idaresindeki 55 AKV 459 plakalı motosiklet, yayaya Fahrettin Demir (37) çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki Taha Bozkurt Seldüz (19) ve yaya Fahrettin Demir ağır yaralandı.

Yaralılardan motosiklet sürücüsü Kemal Can A. Gazi Devlet Hastanesi'ne, araçtaki yolcu Taha Bozkurt Seldüz özel bir hastaneye, yaya Fahrettin Demir ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan yaya Fahrettin Demir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen motosiklette yolcu olarak bulunan Taha Bozkurt Seldüz de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

