Samsun'da motosiklet kazasında ölen 19 yaşındaki Taha Bozkurt Seldüz defnedildi

Samsun'da 3 Ekim'de meydana gelen kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki Taha Bozkurt Seldüz, Yeşilyalı Camisi'ndeki cenaze sonrası Kıranköy Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 17:44
Kaza ve tedavi süreci

Olay, 3 Ekim tarihinde İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yoldaki bir otel yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Can A. (19) idaresindeki 55 AKV 459 plakalı motosiklet, yaya Fahrettin Demir (37)'e çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki Taha Bozkurt Seldüz (19) ve yaya Fahrettin Demir ağır yaralandı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü Kemal Can A. Gazi Devlet Hastanesi'ne, araçtaki yolcu Taha Bozkurt Seldüz özel bir hastaneye, yaya Fahrettin Demir ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fahrettin Demir, kazadan bir gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen motosiklette yolcu olarak bulunan Taha Bozkurt Seldüz de yapılan müdahalelere rağmen dün akşam hayatını kaybetti.

Cenaze töreni

Taha Bozkurt Seldüz için bugün İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Yeşilyalı Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Seldüz, yapılan törenin ardından Kıranköy Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

