Samsun'da Motosiklet ve Kurye Trafiği Yasaklandı

Samsun'da motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı acil durumlar dışında yasaklandı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 21:06
Samsun'da Motosiklet ve Kurye Trafiği Yasaklandı

Samsun'da Motosiklet ve Kuryelerin Trafik Yasağı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, şehirdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışının 21.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını açıkladı.

Tavlı, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, “Şehrimizi etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımıza ait ekiplerimiz 24 saat esasıyla görev yapmaya devam etmektedir. Buzlanma ve don gibi durumlar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaktadır. Bu nedenle dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Acil durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunulması gerektiğini de hatırlatan Tavlı, vatandaşların güvenliğini öncelikli olarak hedeflediklerini vurguladı.

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