Samsun'da motosiklet yayaya çarptı: 3 kişi ağır yaralandı

Samsun İlkadım'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi ağır yaralandı; yaralılar farklı hastanelere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 01:31
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 01:31
İlkadım, Liman Mahallesi — Saat 22.30

Samsun'da akşam saatlerinde meydana gelen kazada, bir motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi ağır yaralandı. Kaza, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolunda, Sheraton Oteli yanında saat 22.30 sıralarında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, 55 AKV 459 plakalı motosikleti süren Kemal C. A. (19) ile motosiklette bulunan Taha B. S. (19), yaya Fahrettin D. (37)'ye çarptı. Çarpışma sonucu üç kişi yola savrularak ağır şekilde yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletin yakıt deposu yerinden çıkıp yola yayıldı ve akaryakıt çevreye yayıldı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü Kemal C. A. Gazi Devlet Hastanesi'ne, motosiklette yolcu olarak bulunan Taha B. S. özel bir hastaneye, yaya Fahrettin D. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

