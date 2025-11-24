Samsun'da Motosikletle Otomobil Çarpıştı: 23 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı

Yayın Tarihi: 24.11.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 19:30
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Caddesi ile Yıldıray Çınar Bulvarı’nın kesiştiği noktada saat 17.40 sıralarında meydana geldi.

Gamze Y. idaresindeki 55 JY 295 plakalı otomobil, Mertcan Akgöz (23) yönetimindeki 55 ANT 689 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Mertcan Akgöz, olay yerine sevk edilen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

