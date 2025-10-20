Samsun'da Muhtarlar Günü'nde Yaklaşık 1.000 Muhtar Bir Araya Geldi

Samsun'da Muhtarlar Günü'nde Yaklaşık 1.000 Muhtar Buluştu

Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa kentteki muhtarlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirildi.

Programa, kentteki 17 ilçede görev yapan 1253 muhtar davet edilirken, salonda yaklaşık bin muhtarın hazır bulunduğu belirtildi. Davetlilere etkinlik boyunca yemek ikramı yapıldı.

Vali Tavlı: Muhtarlık Devletle Millet Arasında Köprü

Samsun Valisi Orhan Tavlı, konuşmasında muhtarlık müessesesinin köklü bir geleneğe sahip olduğunu vurguladı. Muhtarlığın mahallelerde ve kırsal kesimde devletin gözü, kulağı ve eli kolu olduğunu söyleyen Tavlı, muhtarlarla güçlü bir dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

Tavlı, muhtarların her türlü takdiri hak ettiğini ve birlikte sorunların çözümü için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Doğan: Muhtarlar Yerel Yönetimlerin Temel Taşı

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da muhtarların yerel yönetimlerin en önemli temsilcileri olduğuna dikkat çekti. Samsun'un 17 ilçesinde bir ahenkle çalışıldığını söyleyen Doğan, muhtarları ilçeler ve mahalleler için vazgeçilmez ortaklar olarak nitelendirdi.

Doğan, belediyenin her mahallede görevlisi bulunmadığını, bu nedenle muhtarların halkın güvenini temsil eden önemli kişiler olduğunu kaydetti.

Ödül Töreni ve Kapanış

Program kapsamında başarı gösteren muhtarlara plaket takdim edildi. En fazla Muhtarlık Bilgi Sistemi'ni kullanan Terme ilçesi Kuşçulu Mahallesi Muhtarı Muhammet Baş, Samsun'un en genç muhtarı Alaçam ilçesi Soğukçam Mahallesi Muhtarı Gülseher Yüksel ve en tecrübeli muhtar Bafra ilçesi Başkaya Mahallesi Muhtarı Hasan Şimşek plaketle ödüllendirildi. Plaketleri Vali Orhan Tavlı ve Başkan Halit Doğan verdi.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen programda yaklaşık bin muhtar ağırlandı. Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programa kentteki 17 ilçede görev yapan 1253 muhtar davet edildi.