Samsun'da Muhtarlar Günü'nde Yaklaşık 1.000 Muhtar Bir Araya Geldi

Samsun'da 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinliğine yaklaşık bin muhtar katıldı; Vali Orhan Tavlı ve Başkan Halit Doğan konuştu, ödüller verildi.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 17:25
Samsun'da Muhtarlar Günü'nde Yaklaşık 1.000 Muhtar Bir Araya Geldi

Samsun'da Muhtarlar Günü'nde Yaklaşık 1.000 Muhtar Buluştu

Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa kentteki muhtarlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirildi.

Programa, kentteki 17 ilçede görev yapan 1253 muhtar davet edilirken, salonda yaklaşık bin muhtarın hazır bulunduğu belirtildi. Davetlilere etkinlik boyunca yemek ikramı yapıldı.

Vali Tavlı: Muhtarlık Devletle Millet Arasında Köprü

Samsun Valisi Orhan Tavlı, konuşmasında muhtarlık müessesesinin köklü bir geleneğe sahip olduğunu vurguladı. Muhtarlığın mahallelerde ve kırsal kesimde devletin gözü, kulağı ve eli kolu olduğunu söyleyen Tavlı, muhtarlarla güçlü bir dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

Tavlı, muhtarların her türlü takdiri hak ettiğini ve birlikte sorunların çözümü için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Doğan: Muhtarlar Yerel Yönetimlerin Temel Taşı

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da muhtarların yerel yönetimlerin en önemli temsilcileri olduğuna dikkat çekti. Samsun'un 17 ilçesinde bir ahenkle çalışıldığını söyleyen Doğan, muhtarları ilçeler ve mahalleler için vazgeçilmez ortaklar olarak nitelendirdi.

Doğan, belediyenin her mahallede görevlisi bulunmadığını, bu nedenle muhtarların halkın güvenini temsil eden önemli kişiler olduğunu kaydetti.

Ödül Töreni ve Kapanış

Program kapsamında başarı gösteren muhtarlara plaket takdim edildi. En fazla Muhtarlık Bilgi Sistemi'ni kullanan Terme ilçesi Kuşçulu Mahallesi Muhtarı Muhammet Baş, Samsun'un en genç muhtarı Alaçam ilçesi Soğukçam Mahallesi Muhtarı Gülseher Yüksel ve en tecrübeli muhtar Bafra ilçesi Başkaya Mahallesi Muhtarı Hasan Şimşek plaketle ödüllendirildi. Plaketleri Vali Orhan Tavlı ve Başkan Halit Doğan verdi.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen...

Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen programda yaklaşık bin muhtar ağırlandı. Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programa kentteki 17 ilçede görev yapan 1253 muhtar davet edildi.

Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaş Zammı: 16.881 TL'den 19.065 TL'ye Hesaplandı — SSK, Bağ-Kur, EYT

Ocak 2026 Memur Maaş Zammı: İlk Rakamlar ve Senaryolar

GSS Prim Borcunda Büyük Düzenleme: 100 Milyar TL Erteleniyor, 2015 Öncesi Borçlar Silinecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa Karaköprü'de Bıçaklı Kavga: 9 Kişi Yaralandı
2
Konya'da Cebinden Çıkan 'Kraliyet Pitonu' Karatay Hayvanat Bahçesi'nde Koruma Altına Alındı
3
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
4
Hamaney'den Trump'a Sert Tepki: 'İran nükleer sanayisini bombalamakla övünüyor'
5
Samsun Salıpazarı'nda Kaza: Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı, 3 Yaralı
6
Hatay Payas'ta Sağanak: Cumhuriyet ve Karbeyaz Mahallelerinde Hasar Tespiti
7
Osmancık'ta Kızılırmak'a Şişme Kauçuk Savak Temeli Atıldı

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

GSS Prim Borcunda Büyük Düzenleme: 100 Milyar TL Erteleniyor, 2015 Öncesi Borçlar Silinecek

Emekli Maaş Zammı: 16.881 TL'den 19.065 TL'ye Hesaplandı — SSK, Bağ-Kur, EYT

Ocak 2026 Memur Maaş Zammı: İlk Rakamlar ve Senaryolar

Asgari Ücret 2026: 21 Ekim'de İlk Rakamlar ve Zam Senaryoları

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar