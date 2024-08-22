Samsun'da Narkotik Denetimlerinde 24 Gözaltı

Samsun'da Narkotik Denetimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor
Samsun'da düzenlenen narkotik denetimlerinde 24 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve ilçe emniyet müdürlükleri tarafından yürütülen bu operasyon, uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelikti.
Ele Geçirilen Malzemeler
Denetimler sırasında, şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda;
- 129 sentetik ecza hapı,
- 4,46 gram esrar,
- 490,77 gram sentetik uyuşturucu,
- 7 uyuşturucu kullanma aparatı,
- Bir ruhsatsız tabanca ve
- 8 tabanca fişeği
ele geçirildi. Bu malzemelerin yanı sıra, 24 şüphelinin gözaltına alınması da dikkat çekti.
Önemli Bilgiler
Zanlılardan 2'sinin çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Ülke genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan bu tür denetimlerin artarak devam etmesi bekleniyor.