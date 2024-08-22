Samsun'da Narkotik Denetimlerinde 24 Gözaltı

Samsun'da Narkotik Denetimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Samsun'da düzenlenen narkotik denetimlerinde 24 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve ilçe emniyet müdürlükleri tarafından yürütülen bu operasyon, uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelikti.

Ele Geçirilen Malzemeler

Denetimler sırasında, şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda;

129 sentetik ecza hapı,

4,46 gram esrar,

490,77 gram sentetik uyuşturucu,

7 uyuşturucu kullanma aparatı,

Bir ruhsatsız tabanca ve

8 tabanca fişeği

ele geçirildi. Bu malzemelerin yanı sıra, 24 şüphelinin gözaltına alınması da dikkat çekti.

Önemli Bilgiler

Zanlılardan 2'sinin çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Ülke genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan bu tür denetimlerin artarak devam etmesi bekleniyor.