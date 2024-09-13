Samsun'da Narkotik Operasyonu: 25 Gözaltı ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'da Narkotik Operasyonu Düzenlendi

Samsun'da gerçekleştirilen kapsamlı narkotik operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu Ticareti ile Mücadele

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde ve çevre ilçelerde, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şüphelilere yönelik bir dizi operasyon düzenledi.

Ele Geçirilenler

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda;

363 sentetik ecza hapı,

157,78 gram sentetik uyuşturucu madde,

6,16 gram esrar,

3 kök kenevir bitkisi,

2 hassas terazi,

2 uyuşturucu kullanma aparatı,

16 tabanca fişeği,

Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 23.400 lira

Yapılan operasyonlar sonucunda 25 şüpheli gözaltına alındı ve geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 363 sentetik ecza hapı, 157,78 gram sentetik uyuşturucu, 6,16 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 16 tabanca fişeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 23 bin 400 lira ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 363 sentetik ecza hapı, 157,78 gram sentetik uyuşturucu, 6,16 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 16 tabanca fişeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 23 bin 400 lira ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 363 sentetik ecza hapı, 157,78 gram sentetik uyuşturucu, 6,16 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 16 tabanca fişeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 23 bin 400 lira ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 363 sentetik ecza hapı, 157,78 gram sentetik uyuşturucu, 6,16 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 16 tabanca fişeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 23 bin 400 lira ele geçirildi.