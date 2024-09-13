Samsun'da Narkotik Operasyonu: 25 Gözaltı ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'da yapılan narkotik operasyonu sonucunda 25 şüpheli yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 16:19
Samsun'da Narkotik Operasyonu: 25 Gözaltı ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'da Narkotik Operasyonu Düzenlendi

Samsun'da gerçekleştirilen kapsamlı narkotik operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu Ticareti ile Mücadele

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde ve çevre ilçelerde, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şüphelilere yönelik bir dizi operasyon düzenledi.

Ele Geçirilenler

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda;

  • 363 sentetik ecza hapı,
  • 157,78 gram sentetik uyuşturucu madde,
  • 6,16 gram esrar,
  • 3 kök kenevir bitkisi,
  • 2 hassas terazi,
  • 2 uyuşturucu kullanma aparatı,
  • 16 tabanca fişeği,
  • Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 23.400 lira

Yapılan operasyonlar sonucunda 25 şüpheli gözaltına alındı ve geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından kent...

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 363 sentetik ecza hapı, 157,78 gram sentetik uyuşturucu, 6,16 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 16 tabanca fişeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 23 bin 400 lira ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından kent...

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 363 sentetik ecza hapı, 157,78 gram sentetik uyuşturucu, 6,16 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 16 tabanca fişeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 23 bin 400 lira ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından kent...

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 363 sentetik ecza hapı, 157,78 gram sentetik uyuşturucu, 6,16 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 16 tabanca fişeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 23 bin 400 lira ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından kent...

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler tarafından kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 363 sentetik ecza hapı, 157,78 gram sentetik uyuşturucu, 6,16 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 16 tabanca fişeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 23 bin 400 lira ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok İfadeler Ortaya Çıktı! Annesi Yayınlanmayan o Röportajda Resmen İtiraf Etmiş
2
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
3
Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı, Yelkenliyle Türkiye Turu Rekoru İçin Yola Çıktı
4
Narin Güran Cinayetinde Anne ve Ağabeyi Dahil 8 Kişi Tutuklandı: Soruşturma Derinleşiyor
5
Bakan Işıkhan, Van'da İş İnsanlarıyla Buluştu: Ekonomik Gelecek Vurgusu
6
İsrail Ordusu: Lübnan'dan 3 Roket Saldırısı Gerçekleşti
7
Hulusi Akar'dan CHP Lideri Özgür Özel'e Tazminat Davası

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı