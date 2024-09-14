Samsun'da Narkotik Şüphelisi Araçta İntihar Etti

Samsun'da Gerilim Dolu Olay

Samsun'un Atakum ilçesinde, narkotik suçlarla mücadele eden polis ekipleri tarafından kovalanan bir kişi, aracında intihar etti. Olay, Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Detayları

Polis ekipleri, S.O. isimli şüpheliye "dur" ikazında bulundu. Ancak S.O., 34 KHS 940 plakalı aracıyla hızla kaçmaya başladı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, durumu kontrol altına almak amacıyla aracı çarparak durdurdu.

İntihar Girişimi ve Sonrası

Aracın durmasının ardından, S.O. yanındaki tabancayı başına doğrultarak ateş etti. Olayı ihbar eden polis, hızla sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı. S.O., ağır yaralı olarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak burada yaşamını yitirdi.

Önceki Kayıtlar

S.O.'nun daha önce narkotik ekipleri tarafından işlem gördüğü ve yine bu ekiplerce arandığı öğrenildi. Bu olay, Türkiye'de narkotik suçlarla mücadelede yaşanan zorluklara dikkat çekiyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde polis tarafından kovalanan araçtaki narkotik şüphelisi intihar etti. Polis ekipleri araç ve çevresinde çalışma yaptı.

Samsun'un Atakum ilçesinde polis tarafından kovalanan araçtaki narkotik şüphelisi intihar etti. Polis ekipleri araç ve çevresinde çalışma yaptı.