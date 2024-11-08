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Samsun'da Nebiyan Dağı Sonbahar Renkleriyle Büyülüyor

Nebiyan Dağı, sarı ve kahverengi tonları ile sonbahar mevsimini karşılıyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 09:54
Samsun'da Nebiyan Dağı Sonbahar Renkleriyle Büyülüyor

Nebiyan Dağı'nın Sonbahar Güzellikleri

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yer alan Nebiyan Dağı, sonbahar renklerine büründü. Şehir merkezine sadece 30 kilometre uzaklıkta bulunan bu doğal güzellik, ağaçların sararmasıyla adeta bir renk cümbüşüne dönüştü.

Yüksekliği ve Doğal Zenginlikleri

1224 rakımına sahip Nebiyan Dağı'nda, gürgen ağaçlarından dökülen yapraklar yer yüzeyinde sarı bir örtü oluşturuyor. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle ağaçların yeşilleri sarı ve kahverenginin tonlarıyla yer değiştiriyor. Doğa Turizmi İçin Önemli Bir Alan

Nebiyan Dağı, doğa sporlarına ev sahipliği yapmasının yanı sıra 2011 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından doğa turizm alanı olarak ilan edilmiştir. Bu bölge, hem yerli hem de yabancı turistler için çekici bir nokta haline gelmiştir.

Dron ile Görüntüler

Nebiyan Dağı'nın sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarını içeren doğal manzarası, dron ile yapılan görüntüleme çalışmalarıyla gözler önüne seriliyor.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Nebiyan Dağı'nda güz renkleri hakim oldu. Sonbaharın gelmesiyle...

Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Nebiyan Dağı'nda güz renkleri hakim oldu. Sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarının hakim olduğu Nebiyan Dağı, görüntülendi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Nebiyan Dağı'nda güz renkleri hakim oldu. Sonbaharın gelmesiyle...

Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Nebiyan Dağı'nda güz renkleri hakim oldu. Sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarının hakim olduğu Nebiyan Dağı, görüntülendi.

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