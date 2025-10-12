Samsun'da odun yüklü kamyon şarampole devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde odun yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü Hayati Gün olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 17:52
Kaza ayrıntıları

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, odun yüklü bir kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hayati Gün idaresindeki 55 PP 464 plakalı kamyon, Çaltu Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, incelemenin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

