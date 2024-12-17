Samsun'da Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 13 Yaralı

Samsun’da Trafik Kazası: 13 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı trajik bir kaza gerçekleşti. Olayda toplam 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 55 C 0161 plakalı öğrenci servisi ile 55 ALE 383 plakalı otomobil, Derecik Mahallesi'nde 1271. ve 1386. caddelerin kesişimindeki kavşakta çarpıştı.

Kazada, öğrenci servisi sürücüsü, araçta bulunan görevli ve 9 öğrenci ile otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.