Samsun'da Öğrencilerden Gazze'ye Destek: Kermesten 110 Bin 600 Lira Bağış

Havza'daki okul kermesinde toplanan 110 bin 600 lira Gazze yararına bağışlandı; özel pasta 15 bin liraya alıcı buldu.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 17:32
Samsun'da Öğrenciler Gazze'ye Destek İçin Kermes Düzenledi

Havza Şehit Recep Şahin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Gazze'ye destek amacıyla kermes düzenlendi. Etkinlik Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Açılış; Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, CHP İlçe Başkanı Şener Geçit ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı.

Kermes Geliri Gazze'ye Bağışlandı

Öğrencilerin hazırladığı, Filistin bayrağının renklerini taşıyan ürünler yoğun ilgi gördü. Aynı renklerle süslenmiş ve üzerinde Filistin bayrağı bulunan pasta, bir kişi tarafından 15 bin liraya satın alındı. Kermesten elde edilen 110 bin 600 lira tamamı Gazze yararına bağışlandı.

Yetkililer ve Öğrenciler Ne Dedi?

Okul Müdürü Eyüp Aydoğdu, "Öğrencilerimizin el emeği ürünleri bir kermeste değerlendirip gelir elde etmeleri ve bu geliri Gazze için kullanmak, hepimizi mutlu etti. Bizlere destek olan halkımıza, okul çalışanlarımıza, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim." dedi.

Öğrenci Cansu Çağan Filistin halkının yanında olduklarını vurgulayarak, Filistin ve Gazze'deki zulmün en kısa sürede son bulmasını temenni etti.

Öğrenci Fatmagül Çalışkan ise kermesle önemli bir dayanışmaya imza attıklarını belirterek, elde edilen gelirle Gazze'de kanayan yaralara bir nebze de olsa merhem olmak istediklerini kaydetti.

