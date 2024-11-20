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Samsun'da Öğrencilere Diş Sağlığı Taraması Yapıldı

Samsun'da anaokul ve ilkokul öğrencilerine yönelik diş sağlığı taraması gerçekleştirildi, farkındalık artırıldı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:39
Samsun'da Öğrencilere Diş Sağlığı Taraması Yapıldı

Samsun'da Öğrencilere Diş Sağlığı Taraması

Samsun Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" etkinlikleri kapsamında anaokul ve ilkokul öğrencilerine diş sağlığı taraması yapıldı.

Ağız ve Diş Sağlığı Şenliği

Etkinlik, Mimar Sinan İlkokulu'nda gerçekleştirilen Ağız ve Diş Sağlığı Şenliği ile başladı. Şenlikte öğrencilere diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak için çeşitli atölye çalışmaları düzenlendi.

Öğrenciler, diş hekimi, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist eşliğinde eğlenceli ve öğretici etkinliklere katıldıktan sonra diş taramasından geçirildiler.

Doğru Alışkanlıkların Önemi

Atakum İlçe Sağlık Müdürü Ömer Barış Çankaya, öğrencilere doğru ve etkin diş fırçalama alışkanlıkları kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, “Sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Diş hekimi Sema Beyazıt ise, ağız ve diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Diş çürüklerinin erken tanısı büyük önem taşıyor.” ifadesinde bulundu.

Beyazıt, çocuklarda diş çürüklerinin başlıca sebeplerini açıklayarak, “Etkin ve doğru fırçalama yapılamaması, diş çürüklerinin önüne geçilmesi için yeterli ve dengeli beslenmenin önemini” vurguladı.

Özellikle karbonhidrat ve paketli gıdaların aşırı tüketiminin çocuklarda diş çürüklerini artırdığına dikkat çekti. “Gece beslenmesi, dişlerin fırçalanmadan yatağa gidilmesi gibi alışkanlıklar, diş çürüklerinin en önemli sebeplerindendir.” şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun Sağlık Müdürlüğünce, "Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" kapsamında anaokul ve ilkokul...

Samsun Sağlık Müdürlüğünce, "Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" kapsamında anaokul ve ilkokul öğrencilerine yönelik diş taraması gerçekleştirildi. Şenlikte diş hekimi Sema Beyazıt, öğrencilere uygulamalı olarak diş sağlığı eğitimi verdi.

Samsun Sağlık Müdürlüğünce, "Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" kapsamında anaokul ve ilkokul...

Samsun Sağlık Müdürlüğünce, "Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" kapsamında anaokul ve ilkokul öğrencilerine yönelik diş taraması gerçekleştirildi. Şenlikte diş hekimi Sema Beyazıt, öğrencilere uygulamalı olarak diş sağlığı eğitimi verdi.

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