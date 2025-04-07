Samsun'da Okul Çevrelerinde 15 Servise Cezai İşlem

Samsun'da Okul Çevrelerinde Denetim Sayesinde Cezalar Kesildi

Samsun'da gerçekleştirilen okul çevresi denetimlerinde, 15 öğrenci servisine 33 bin 261 lira cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla bu denetimlerini sürdürmekte.

Denetimlerin Ayrıntıları

Yapılan denetimlerde, kent genelinde 1376 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılırken, 322 okul çevresi, 132 umuma açık iş yeri ve 79 metruk bina denetlendi. Bu uygulama, trafik kurallarına uymayan öğrenci servisleri üzerinde yoğunlaştı.

Yakalamalar ve Diğer Bilgiler

Denetimlerde, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde yoklama kaçağı bulunan 2 kişi de yakalanarak gerekli işlemler yapılmıştır.

Samsun'da okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 15 öğrenci servisine 33 bin 261 lira cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukların güvenliğini sağlamak için okul çevrelerinde yürütülen denetimlerini sürdürdü.

Samsun'da okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 15 öğrenci servisine 33 bin 261 lira cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukların güvenliğini sağlamak için okul çevrelerinde yürütülen denetimlerini sürdürdü.