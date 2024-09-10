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Samsun'da Okul Çevrelerinde Denetimler: 5 Aranan Kişi Yakalandı

Samsun'da yapılan okul çevresi denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 11:23
Samsun'da Okul Çevrelerinde Denetimler: 5 Aranan Kişi Yakalandı

Samsun'da Okul Çevrelerindeki Denetimlerde 5 Aranan Yakalandı

Samsun'da eğitim yılı açılımı itibarıyla okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla çocukların güvenliğini artırmak ve kötü alışkanlıkların önüne geçmek amacıyla bir dizi uygulama gerçekleştirdi. Öğrencilerin, alkol, sigara ve uyuşturucu maddeler gibi tehlikeli ürünlerden uzak durmasını sağlamak için, özellikle okul önleri ve çevresinde sıkı bir denetim yapıldı.

Denetimler, 89 ekip ve 236 personel ile 278 okul çevresinde hayata geçirildi. Bu süreçte toplam 1735 kişi, 67 metruk bina, 202 umuma açık iş yeri ve 106 park-bahçe kontrol edildi.

Denetimlerin yapıldığı İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde, aranan 5 kişinin yakalanmasının yanı sıra, amaç dışı bıçak taşıyan 1 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca, ehliyetsiz araç kullanan bir kişiye de idari para cezası uygulandı.

Samsun'da okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi...

Samsun'da okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

Samsun'da okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi...

Samsun'da okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

Samsun'da okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi...

Samsun'da okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

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