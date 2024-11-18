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Samsun'da Ölü Bulunan Kişi İçin 3 Zanlı Yakalandı

Samsun Atakum'da bir kişi ölü bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:37
Samsun'da Ölü Bulunan Kişi İçin 3 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Şok Olay: 1 Ölü, 3 Gözaltı

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, 1 kişinin ölü bulunması üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, 28 yaşındaki B.Ö. polisi arayarak arkadaşı B.K. ile bir gün önce Çakırlar Yalı Mahallesi 6095 Sokak'ta eğlenmek için bir eve gittiklerini ve arkadaşı B.K'nın Kani Timur Ünal (52) adlı kişiyi silahla yaraladığını ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Ünal'ı hareketsiz şekilde yerde buldu. Yapılan incelemede, silahla bacağından vurulduğu tespit edilen Ünal'ın, hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili hızlı bir şekilde soruşturma başlatan ekipler, B.Ö, B.K ve A.B. (22) isminde bir kadını gözaltına aldı.

Olayın detayları ve soruşturmanın seyrine ilişkin bilgi akışı devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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