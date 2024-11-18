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Samsun'da Ölü Bulunan Kişi ile İlgili 3 Zanlı Yakalandı

Samsun'da bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı; cinayetle suçlanan zanlının 9 yıldır cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:08
Samsun'da Ölü Bulunan Kişi ile İlgili 3 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Cinayet Soruşturması: 3 Zanlı Gözaltında

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde meydana gelen bir ölüm vakasında, 1 kişinin ölü bulunmasının ardından 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olayın ayrıntıları ise şöyle gelişti: İddiaya göre, B.Ö. (28) isimli şahıs, arkadaşı B.K. (49) ile birlikte Çakırlar Yalı Mahallesi 6095 Sokak'ta bir eve giderek eğlenmişlerdi. B.Ö., telefonla polise yaptığı ihbarda, B.K.'nın alt katta oturan Kani Timur Ünal (52) isimli kişiyi silahla yaraladığını bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen sağlık ve polis ekipleri, olay yerine intikal etti. Çilingir yardımıyla açtıkları evde, Kani Timur Ünal'ı hareketsiz halde buldular. Yapılan incelemede, Ünal'ın silahla bacağından vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma neticesinde; B.Ö, B.K. ve A.B. (22) isimli bir kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, zanlılar adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, silahı kullanan B.K.'nın cinayet suçundan 9 yıldır cezaevinde olduğu ve açık cezaevinden izne çıktığı öğrenilirken, Ünal ile akraba oldukları bilgisi de ortaya çıktı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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