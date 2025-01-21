Samsun'da Operasyon: 6 Kişi Yakalandı, 3 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Samsun'da Operasyonda 6 Kişi Yakalandı

Samsun'un Havza ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda biri firari toplam 6 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ve aranan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Detaylı İnceleme ve Yakalama

Operasyon neticesinde, hakkında 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. (27), 'basit yaralama' suçundan aranan B.A. (25) ile birlikte D.S. (30), K.S.F. (28), Ç.Ş.T. (31) ve İ.H.E. (26) adlı şahıslar, ilçedeki bir kaplıcada yakalanarak gözaltına alındı.

Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şüphelilerin üzerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 15 tabanca fişeği ve 18 sentetik ecza ele geçirildi. Firari E.K. cezaevine gönderilirken, diğer aranan kişilere ekipler tarafından adli işlem yapıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen operasyonda biri firari 6 kişi yakalandı. Yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 15 tabanca fişeği ve 18 sentetik ecza ele geçirildi.