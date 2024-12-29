Samsun'da Organ Bağışı: 5 Hayata Umut Oldu

Samsun'da Hayat Kurtaran Organ Bağışı

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 54 yaşındaki Halit Çağlar'ın bağışlanan organları, 5 kişiye umut oldu. Üç çocuk babası Çağlar, Tokat'ta bir ay önce beyin kanaması geçirerek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi süreci devam eden Çağlar'ın beyin ölümünün ardından, ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Organ Nakli Koordinatörü hemşire Birgül Tan, yaptığı açıklamada, organ bağışında bulunan aileye teşekkür ederek, “Allah razı olsun hastamızın ailesinden, en az 5 kişinin hayatına dokundular” dedi.

Tan, organların dağılımıyla ilgili bilgi vererek, “Karaciğer Erzurum'a gitti, 2 böbrek ve 2 kornea OMÜ'de alıcılarını bulacak. Halit Çağlar'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Halit Çağlar’ın eşi Emine Çağlar ise duygularını şöyle dile getirdi: “Eşim buraya beyin kanamasıyla geldi, hayatını kaybetti, çok üzüldük ama başkalarına umut oldu. Ben 3 çocuk annesiyim. Başkaları can bulsun. Herkes organ bağışında bulunsun.”

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 54 yaşındaki 3 çocuk babası Halit Çağlar'ın bağışlanan organları 5 kişiye umut oldu.

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 54 yaşındaki 3 çocuk babası Halit Çağlar'ın bağışlanan organları 5 kişiye umut oldu.