Samsun'da Ortaokulda Yangın: Eğitime Ara Verildi

Samsun'da Yangın Çıkan Ortaokulda Eğitime Ara Verildi

Samsun'un Tekeköy ilçesinde bulunan 19 Mayıs Ortaokulu'nda dün akşam meydana gelen yangın nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Hacı Ali Ekinci Bulvarı üzerindeki okulda çıkan yangında, sınıfların dumandan etkilenmesi üzerine bu karar alındı.

Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "19 Mayıs Ortaokulu'muzda 21.30 saatlerinde elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmıştır. Yangın sonucunda okulun giriş katında sınırlı hasar meydana gelmiş, sınıflar ise dumandan etkilenmiştir. Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla, 19 Mayıs Ortaokulu'nda 4 Şubat 2025 tarihinde eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir," ifadelerine yer verildi.

Yangın, okulun giriş kapısının içindeki elektrik panosunda başlamış ve dışarıdan panoya bağlı elektrik kablolarının alev alması sonucu okulun içine sıçramıştır. İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına almış, yangın sonucunda sınıfların bir kısmında hasar meydana gelmiştir.