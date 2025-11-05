Samsun'da Otobüs Tuvaletinde 2 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Operasyon ve bulgular

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda İlkadım ilçesinde Ş.Y. (43) idaresindeki şehirlerarası yolcu otobüsü durduruldu. Narkotik dedektör köpeği Şilanın otobüsün tuvalet kısmına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İncelemelerde otobüsün yolcu taşımadığı ve yalnızca uyuşturucu madde nakli amacıyla Samsun'a getirildiği belirlendi. Şüphelinin dikkat çekmemek için şehirlerarası yolcu otobüsünü özel olarak kullandığı tespit edildi.

Gözaltı ve adli süreç

Şüpheli Ş.Y. gözaltına alınarak hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı. Polisteki işlemleri tamamlanan Ş.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

