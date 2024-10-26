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Samsun'da Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 4 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 21:01
Samsun'da Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 4 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, bir otomobil ve traktörün çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki Yaşar Ö. tarafından yönetilen 55 DC 652 plakalı traktör, Barajyolu Caddesi'nde seyir halindeki 55 AEU 599 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Ü. (78) ile çarpıştı.

Yaralılar ve Tedavi Süreci

Kazada sürücülerle birlikte araçta bulunan Elmas Ü. (62) ve Vedat Ö. (68) de yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Çarşamba Devlet Hastanesi'ne taşıyarak tedavi altına aldı.

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı ve gerekli incelemelere başlandı.

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