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Samsun'da Para Kasasında Uyuşturucu Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 16:12
Samsun'da Para Kasasında Uyuşturucu Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen bir operasyonda, para kasasında gizlenmiş uyuşturucu bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan bir ihbar üzerine Körfez Mahallesi'ndeki adrese baskın düzenledi.

Ele Geçirilen Uyuşturucu ve Gözaltı Süreci

Arama sırasında, para kasasına saklanmış toplamda 480,7 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Y.A isimli şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye Sevk ve Tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu suçlarına yönelik kararlılıkla sürdürülen mücadelelerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, para kasasına saklanan uyuşturucu ele...

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, para kasasına saklanan uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan şüpheli tutuklandı.

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