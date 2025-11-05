Samsun'da Parkta Alkol Alan Kişi Hastanelik Oldu

Samsun İlkadım'da Muzaffer Önder Parkı'nda gündüz vakti alkol alan kişi sızdı; ekipler tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 18:04
Olay, İlkadım ilçesindeki Muzaffer Önder Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gündüz vakti parkta alkol alan bir kişi bir süre sonra sızdı.

Durumu fark eden arkadaşları, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aşırı alkol alan ve yürümekte zorlanan şahıs, arkadaşlarının yardımıyla bindirildiği ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

