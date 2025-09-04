DOLAR
Samsun'da 'Pera' elektrikli süpürgedeki 200 gram uyuşturucuyu tespit etti

Samsun'da narkotik köpeği 'Pera' ile Havza'da durdurulan araçtaki elektrikli süpürge içinde 200 gram sentetik ve 2 gram esrar ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 15:48
Samsun'da 'Pera' elektrikli süpürgedeki 200 gram uyuşturucuyu tespit etti

Samsun'da elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucu 'Pera' sayesinde bulundu

Havza'da durdurulan araçta 200 gram sentetik ve 2 gram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında tespit edilen şüpheli K.P (40)'nin bulunduğu araç, Havza ilçesinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada narkotik dedektör köpeği 'Pera' ile bagaj kısmında bulunan elektrikli süpürgenin içerisine saklanmış 200 gram sentetik uyuşturucu ile 2 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Samsun'da bir araçtaki elektrikli süpürgenin içerisinde narkotik dedektör köpeği "Pera"nın...

Samsun'da bir araçtaki elektrikli süpürgenin içerisinde narkotik dedektör köpeği "Pera"nın desteğiyle uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

