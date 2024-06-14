Samsun'da plastik fabrikasında büyük yangın! İtfaiye müdahalesi sürüyor

SAMSUN'DA PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI



Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yan taraftaki bir başka plastik fabrikasına da sıçradı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİNDEN YOĞUN MÜDAHALE

Yangının kontrol altına alınması için Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, emniyetin TOMA'larıyla birlikte yoğun bir şekilde müdahalede bulunuyor. İlçelerden gelen itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Su ihtiyacını karşılamak amacıyla su tankerleri de olay yerinde hazır bekletiliyor.

VALİ ORHAN TAVLI'DAN AÇIKLAMA

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Herhangi bir can kaybı veya mahsur kalma durumu olmadı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile emniyetin TOMA'ları yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. İlçelerdeki itfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Su ihtiyacına karşı su tankerleri de olay yerinde hazır bekletiliyor" ifadelerini kullandı.