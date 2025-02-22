Samsun'da Polislere Mukavemette Bulunan 7 Kişiden 4'ü Tutuklandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, polislere mukavemette bulunarak gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için operasyon gerçekleştirdi. Bu sırada, Vedat B. (43), Sibel B. (28), Sedat B. (44), Faruk B. (63), Hatice İ. (35), Mehmet İ. (43) ve Gülfidan B. (62) isimli şahıslar, polislere mukavemet ederek saldırıda bulundu.

Emniyet güçleri, müessir fiiller doğrultusunda mukavemet, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlamalarıyla 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Vedat B, Sibel B, Faruk B ve Hatice İ tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.