Samsun'da Polislere Mukavemette Bulunan 7 Kişiden 4'ü Tutuklandı

Samsun Tekkeköy'de polislere mukavemette bulunan 7 kişiden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 18:16
Samsun'da Polislere Mukavemette Bulunan 7 Kişiden 4'ü Tutuklandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, polislere mukavemette bulunarak gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için operasyon gerçekleştirdi. Bu sırada, Vedat B. (43), Sibel B. (28), Sedat B. (44), Faruk B. (63), Hatice İ. (35), Mehmet İ. (43) ve Gülfidan B. (62) isimli şahıslar, polislere mukavemet ederek saldırıda bulundu.

Emniyet güçleri, müessir fiiller doğrultusunda mukavemet, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlamalarıyla 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Vedat B, Sibel B, Faruk B ve Hatice İ tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Bazı Yollar Kapatıldı
2
Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama
3
Yunanistan'da Tren Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Anma Töreni
4
Çin, ChinaSat 10R İletişim Uydusunu Başarıyla Fırlattı
5
Kastamonu'da Diş Kliniği Çalışanları Kardan Adamı Protez Dişle Süsledi
6
Netanyahu'nun Güvenlik Toplantısı: Filistinli Esirlerin Serbest Bırakılması Gecikebilir

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi