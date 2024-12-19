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Samsun'da Renkli Karnabahar Hasadı Başladı

Samsun'da, TAKEP projesi kapsamında 220 bin renkli karnabahar fidesi toplanmaya başladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 17:21
Samsun'da Renkli Karnabahar Hasadı Başladı

Samsun'da, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 29 üreticiye dağıtılan 220 bin renkli karnabahar fidesi için hasat dönemine geçildi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine verdiği demeçte, kentte 238 bin dekar alanda kışlık sebze üretimi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sağlam, Samsun'da yıllık 1 milyon 10 bin ton sebze üretildiğini ve bunun 537 bin tonunun kışlık sebze olduğunu belirtti. Ayrıca, karnabahar üretimi ile ilgili, "Karnabahara baktığımızda 17 bin 500 dekar alanda 70 bin ton karnabahar üretimimiz var. 2020-2021 yıllarında yaklaşık 2 bin-3 bin ton ihracat yapıyorduk. Renkli karnabaharda geçtiğimiz yıl 100 dekar alanda yaklaşık 400 ton hasat yaptık. TAKEP kapsamında 200 dekar alanda 400 bin karnabahar fidesine çıkardık ve bugün hasadını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Karnabaharların, güneşlenme süresine göre hasat zamanının uzadığını söyleyen Sağlam, üretimde tüketici taleplerinin çeşitliliğine dikkat çekti: "Artık ıslah sadece tat ve verimle alakalı değil. Tüketicilerimizin o kadar farklı talepleri var ki bu sadece burada da değil. Dünyada da böyle. Islahçılara ben her zaman şunu diyorum; artık tüketici, sunumda farklı renkler isteyebiliyor. Örneğin, turuncu karnabahar 75-80 günde, mor olanı ise 85-100 günde yetişiyor. Besleyicilik açısından bakıldığında, neredeyse hepsinin değeri aynı, ancak sunum teknikleri açısından tüketicinin isteği doğrultusunda üretim yapıyoruz."

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