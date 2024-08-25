Samsun'da Sağanak Tarım İşçilerini Etkiledi

Samsun'da Sağanak Felaketi

Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan yoğun sağanak, mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı. Gece saatlerinde başlayan yağış, Kumcağız, Karacaköy ve Kocaman mahallelerinde tarım işçilerinin barındığı alanlarda büyük zarara yol açtı.

Tarım İşçilerinin Acı Durumu

Bölgedeki tarım işçileri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan fındık toplamak için gelerek kurdukları çadırlarında geceyi geçiremediler. Bazı çadırların devrilmesi sonucunda içindeki eşyalar suya gömüldü. İlçedeki jandarma ve belediye ekipleri, yapılan ihbar üzerine hızla olay yerine intikal etti.

Mağduriyet Hikayeleri

Mevsimlik işçi Zekiye Gezici, Gaziantep'ten ailesiyle birlikte fındık toplamak üzere geldiklerini belirterek, "Buraya fındık toplamak için geldik ama deprem sonrası burada da büyük bir mağduriyet yaşadık. Çadırlarımız su altında kaldı,” dedi.

Barış Gezici ise, "Çocuklarımızla birlikte zor bir durumdayız. Çadırlarımız suyun içinde kaldı, hiçbir şeyimiz kalmadı ve alacak ekmek paramız bile yok. Buradaki köylüler yardımcı oldu ama biz acil yardıma ihtiyacımız var,” şeklinde konuştu.

Yerel Yardımlar ve Destek

Mahalle sakini Ömer Deniz, kendi imkanlarıyla tarım işçilerine destek olmaya çalıştığını ifade etti. "Evimin önünde akan dere, her yağmurda taşar. Onlar da çadırlarını dere ağzına kurarak büyük bir risk aldılar. ıslanacak eşyalarını evimin altındaki depoya koydum,” dedi.

Olası taşkınlara karşı, jandarma ekipleri ve AFAD birlikte çalışma yaparak tarım işçilerinin güvenli alanlarda toplanabileceği yerler belirledi. Türk Kızılayı ile sağlanan koordinasyon ile bölgeye battaniye, sıcak yemek ve gıda yardımı gönderileceği bildirildi.

Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle fındık toplamak için bölgede bulunan mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı.

Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle fındık toplamak için bölgede bulunan mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı.

Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle fındık toplamak için bölgede bulunan mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı.

Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle fındık toplamak için bölgede bulunan mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı.

Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle fındık toplamak için bölgede bulunan mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı.

Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle fındık toplamak için bölgede bulunan mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı.

Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle fındık toplamak için bölgede bulunan mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı.