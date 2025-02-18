Samsun'da Sağanak ve Kar Yolu Kapattı: Kaya Parçaları Düşmesi

Samsun'da Sağanak ve Kar Felaketi: Yolda Kaya Parçaları Düştü

Samsun'un Yakakent ilçesinde etkili olan kar yağışı ve sağanak, yamaçlardan kaya parçalarının düşmesine neden oldu. Yeşilköy-Karaaba kara yolu, bu düşüş nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bölgeye Ekipler Sevk Edildi

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye hızlıca ekipler sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yolun en kısa sürede açılacağına dair açıklama yaptı.

Hava Koşulları Etkili Olmaya Devam Ediyor

Bölgedeki kar yağışı ve sağanakların devam ettiği bildiriliyor. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde, kar ve sağanak dolayısıyla kara yoluna yamaçtan kaya parçaları düştü.

Samsun'un Yakakent ilçesinde, kar ve sağanak dolayısıyla kara yoluna yamaçtan kaya parçaları düştü.