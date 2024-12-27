Samsun'da 'Sağlıklı Yaşam Mümkün mü' Konferansı Düzenlendi

Samsun'da Sağlıklı Yaşam Konferansı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eczacılık ve Sağlık Akademisi Topluluğu tarafından düzenlenen "Sağlıklı Yaşam Mümkün mü" konferansında, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Gültekin önemli mesajlar verdi. Etkinlik, Uzaktan Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ölçülü Beslenmenin Önemi

Konferansta konuşan Gültekin, sağlıklı beslenmenin temel yolunun ölçülü beslenmek olduğunu vurgulayarak, "Ne yediğimiz, ne kadar yediğimiz, ne şekilde yediğimiz ve ne zaman yediğimiz önemli." şeklinde ifadelerde bulundu.

Obezitenin Tehlikeleri

Gültekin, obez annelerin çocuklarında şizofreni görülme ihtimalinin iki katına çıktığını belirtirken, yanlış beslenmenin kalp damar ve kanser hastalıklarına yol açabileceğine de dikkat çekti. "Fazla tuz, alkol ve işlenmiş et tüketimi kanser riskini artırıyor." dedi.

Akdeniz Diyeti ve 4N Kuralı

Prof. Dr. Fatih Gültekin, sağlıklı bir yaşam için "4N kuralı"nı belirterek, bu unsurların bir araya gelmesinin önemini açıkladı: "Akdeniz tipi diyet, dünyada kabul edilen en sağlıklı diyet türüdür. Bu diyetle beslenen insanlar daha sağlıklı oluyor."

Sağlık ve Mutluluk İlişkisi

Gültekin, Türkiye'deki obezite oranının yüzde 30 olduğunu belirterek, sağlığı kaybettiğimizde mutluluğun yerini kaygıların aldığını ifade etti. "Sağlık bir kez elden gittiğinde yaşamın ipleri çözülmeye başlıyor. Bu nedenle sağlığımızı korumak, hayatımızın öncelikli hedefi olmalı." dedi.

Konferansa Katılım

Konferansa, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Daş ve birçok akademisyen ile öğrenci katıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eczacılık ve Sağlık Akademisi Topluluğunca "Sağlıklı Yaşam Mümkün mü" konferansı düzenlendi. Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi ve Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Gültekin, Uzaktan Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki programda konuşma yaptı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eczacılık ve Sağlık Akademisi Topluluğunca "Sağlıklı Yaşam Mümkün mü" konferansı düzenlendi. Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi ve Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Gültekin, Uzaktan Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki programda konuşma yaptı.