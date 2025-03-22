Samsun'da Sahte Altınla Dolandırıcılık Girişimi: 3 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan üç şüpheli gözaltına alındı. İlkadım ilçesinde, 20 Mart tarihinde bir kuyumcuda 1 gramlık sahte altın bozdurmaya çalıştıklarını ihbar eden vatandaşlar, polisin harekete geçmesini sağladı.

Polis ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışmada A.S. (47), O.K. (57) ve İ.C.K. (33) isimli şüphelileri tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği takip sonucu, A.S. ve O.K., İlkadım'da başka bir kuyumcuda 2 adet sahte 1 gram altın bozdurma girişimi sırasında suçüstü yakalandı. Üçüncü şüpheli İ.C.K. ise kendi ikametinde ele geçirildi.

Yapılan aramalarda, şüphelilerin üzerlerinde ve ikamet adreslerinde 11 adet sahte 1 gramlık milli ziynet altını, 12 bin 780 lira, 300 Amerikan doları ve 72 tabanca fişeği bulundu. Gözaltına alınan şüphelilere, paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri, şüphelilerin kuyumcuda sahte altınları satmaya çalıştığı anları belgeler nitelikte. Bu olay, sahte ürün satışına yönelik güvenlik önlemlerinin artması gerektiğini gösteriyor.