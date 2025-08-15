DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.783.231,08 0,01%

Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Kişi Gözaltında

Samsun'da düzenlenen operasyonda 40 litre etil alkol ve 35,5 litre sahte içki ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı, işlemleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 23:43
Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Kişi Gözaltında

Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Kişi Gözaltında

İl Emniyeti kaçak içki ticaretine müdahale etti

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'da kaçak ve sahte içki ticaretine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Ekiplerin İlkadım ilçesindeki bir adrese düzenlediği operasyonda 40 litre etil alkol ile 35,5 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Samsun'da kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 40 litre etil alkol ile...

Samsun'da kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 40 litre etil alkol ile 35,5 litre sahte içki ele geçirdi.

İLGİLİ HABERLER

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Silifke Orman Yangını: 4 Şüpheli Tutuklandı
2
Gazze Hükümeti: İsrail Aksa Şehitleri Hastanesini 13. Kez Bombaladı
3
Bakan Yumaklı: Birçok Orman Yangınında Tam Kontrol Sağlandı
4
Gündem Özeti (16 Ağustos 2025): Özgür Özel'in Programı, Gazze ve Lig Haberleri
5
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Bodrum Katında Duman Tahliye Edildi
6
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
7
Gazze'ye Sadece %15 Yardım Ulaştı: 19 Günde 1.671 Tır Geçişi

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos