Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Kişi Gözaltında

İl Emniyeti kaçak içki ticaretine müdahale etti

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'da kaçak ve sahte içki ticaretine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Ekiplerin İlkadım ilçesindeki bir adrese düzenlediği operasyonda 40 litre etil alkol ile 35,5 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

